Xiaomi 15T и 15T Pro получили официальную дату презентации

Рассказываем, что известно о предстоящих новинках.

Компания Xiaomi готовится к двум крупным анонсам в сентябре. Пока в Китае будут представлены новые флагманы Xiaomi 16, на мировом рынке 24 сентября состоится премьера линейки Xiaomi 15T.

Накануне в сети появились пресс-фото и подробные характеристики смартфонов Xiaomi 15T и 15T Pro. По слухам, оба смартфона получат большие 6,83-дюймовые дисплеи с разрешением 2772×1280 пикселей, защищенные стеклом Corning Gorilla Glass 7i. Частота обновления экрана у Xiaomi 15T составит 120 Гц, а у версии Pro — 144 Гц.

Xiaomi 15T

Между моделями есть и более серьезные отличия:

  • Xiaomi 15T получит пластиковый корпус и процессор MediaTek Dimensity 8400;
  • Xiaomi 15T Pro будет иметь металлический корпус и более мощный чипсет Dimensity 9400+.

Объем памяти у обеих моделей будет одинаковым: 12 ГБ оперативной и 256/512 ГБ встроенной.

Xiaomi 15T Pro

Камеры у смартфонов тоже отличаются. У обеих моделей есть одинаковая фронтальная камера на 32 МП и широкоугольный объектив на 12 Мп.

  • Xiaomi 15T оснастят основной камерой на 50 Мп и простым телеобъективом с 2-кратным зумом без стабилизации.
  • Xiaomi 15T Pro получит более продвинутую основную камеру на 50 Мп и телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией.
Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
