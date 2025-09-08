Xiaomi 15T и 15T Pro получили официальную дату презентации

Компания Xiaomi готовится к двум крупным анонсам в сентябре. Пока в Китае будут представлены новые флагманы Xiaomi 16, на мировом рынке 24 сентября состоится премьера линейки Xiaomi 15T.
Накануне в сети появились пресс-фото и подробные характеристики смартфонов Xiaomi 15T и 15T Pro. По слухам, оба смартфона получат большие 6,83-дюймовые дисплеи с разрешением 2772×1280 пикселей, защищенные стеклом Corning Gorilla Glass 7i. Частота обновления экрана у Xiaomi 15T составит 120 Гц, а у версии Pro — 144 Гц.
Между моделями есть и более серьезные отличия:
- Xiaomi 15T получит пластиковый корпус и процессор MediaTek Dimensity 8400;
- Xiaomi 15T Pro будет иметь металлический корпус и более мощный чипсет Dimensity 9400+.
Объем памяти у обеих моделей будет одинаковым: 12 ГБ оперативной и 256/512 ГБ встроенной.
Камеры у смартфонов тоже отличаются. У обеих моделей есть одинаковая фронтальная камера на 32 МП и широкоугольный объектив на 12 Мп.
- Xiaomi 15T оснастят основной камерой на 50 Мп и простым телеобъективом с 2-кратным зумом без стабилизации.
- Xiaomi 15T Pro получит более продвинутую основную камеру на 50 Мп и телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией.
