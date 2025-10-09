WhatsApp для iOS 26 получил новый «стеклянный» дизайн | The GEEK
WhatsApp для iOS 26 получил новый «стеклянный» дизайн

Новый интерфейс соответствует визуальным стандартам, которые Apple представила в операционной системе iOS 26.

WhatsApp начал тестировать новый дизайн интерфейса в стиле Liquid Glass для пользователей iPhone на iOS 26. Об этом сообщает профильный портал WABetaInfo.

Редизайн делает WhatsApp для iOS 26 более цельным, выполненным в стиле операционной системы Apple. Однако пока не все элементы полностью перешли на «стекло», в некоторых местах сохраняется старый плоский дизайн.

«Стеклянный» дизайн появился в приложении версии 25.28.75. Пока она доступна ограниченному числу пользователей, включая бета-тестеров. Широкий запуск ожидается после доработки всех элементов и устранения багов.

id·212199·20251009_1008
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
