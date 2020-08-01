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Новости

Вышел новый трейлер Wasteland 3, посвящённый кооперативу

Третья часть серии Wasteland должна выйти уже в скором времени. И, чтобы подогреть интерес, разработчики опубликовали свежий трейлер, который посвятили кооперативу. Суть в том, что выживать в постапокалиптическом мире в одиночку сложно, потому лучше проходить игру вместе с другом.

В ролике показали некоторые локации, пошаговые бои и другие игровые механики. Сам трейлер доступен ниже.

В самой Wasteland 3 ожидается интересная история, множество сражений, зависимость концовки от принятых решений и так далее. А ещё надо уметь мыслить тактически — мощь оружия здесь играет далеко не первую скрипку.

Wasteland 3 выйдет на Windows, Linux, MacOS, PlayStation 4 и Xbox One уже 28 августа. При этом поначалу игра появится в Xbox Game Pass, о чём не преминула заявить компания Microsoft.

Отменим, что первую Wasteland называют прародительницей Fallout и вообще одной из первых (если не первой) полноценных постапокалиптических игр. В общем, ждём релиза.

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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