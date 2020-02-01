Vivo представила концептуальный смартфон APEX 2020
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Vivo представила концептуальный смартфон APEX 2020

Не каждый популярный на сегодня бренд может похвалиться наличием сразу нескольких инновационных технологий в одном смартфоне. А вот представителям Vivo это удалось сделать. Компания показала смартфон Apex 2020, и это именно тот случай, когда один девайс вобрал в себя сразу несколько технологий, которые отдельно реализованы в других смартфонах.

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А начать следует сразу же с долгожданного всеми экрана-водопада. Этот дисплей максимально загнут за боковые грани – 120°. Не менее впечатляющем выглядит зарядное устройство, мощностью 120 Вт. Еще больше можно удивиться 60-ваттной беспроводной зарядке. Но и это еще не предел желаний, ведь речь идет о перископной камере.

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Да, нечто подобное мы уже могли видеть в нескольких устройствах, но там все реализовано через оптику с фиксированным фокусным расстоянием и специальное ПО. Здесь же мы имеем дело с 16-мегапиксельной камерой с оптическим зумом 5х до 7,5х. По мнению источника этой информации, система линз состоит из двух групп неподвижных и двух групп подвижных линз. Вдобавок к этому 48-мегапиксельная камера получила и суперстабилизацию. Ну и как же пройти мимо, не упомянув подэкранную фронтальную камеру.

Что касается технических аспектов устройства, то здесь особняком стоит чипсет Snapdragon 865, 12 ГБ ОЗУ+256 ГБ ПЗУ, а также 6,45-дюймовый дисплей. Однако стоит заметить, что данный девайс – это всего лишь концепт, который нельзя приобрести. Но есть вероятность того, что некоторые технологии, которые мы увидели в Vivo Apex 2020, появятся в модели Nex 4.

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