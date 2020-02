Vivo представила концептуальный смартфон APEX 2020

Vivo APEX 2020 concept phone is officially unveiled 😍



• 6.45” 120° FullView Edgeless Display

• In-Display 16MP Camera 🤯

• 48MP Gimbal-Stabilizing Camera

• 60W Wireless Super FlashCharge

• 5x-7.5x Continuous Optical Zoom

• Snapdragon 865, 5G, 12GB + 256GB



• NOT FOR SALE pic.twitter.com/1mNY07ANws