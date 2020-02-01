Vivo представила концептуальный смартфон APEX 2020

Не каждый популярный на сегодня бренд может похвалиться наличием сразу нескольких инновационных технологий в одном смартфоне. А вот представителям Vivo это удалось сделать. Компания показала смартфон Apex 2020, и это именно тот случай, когда один девайс вобрал в себя сразу несколько технологий, которые отдельно реализованы в других смартфонах.

А начать следует сразу же с долгожданного всеми экрана-водопада. Этот дисплей максимально загнут за боковые грани – 120°. Не менее впечатляющем выглядит зарядное устройство, мощностью 120 Вт. Еще больше можно удивиться 60-ваттной беспроводной зарядке. Но и это еще не предел желаний, ведь речь идет о перископной камере.

Да, нечто подобное мы уже могли видеть в нескольких устройствах, но там все реализовано через оптику с фиксированным фокусным расстоянием и специальное ПО. Здесь же мы имеем дело с 16-мегапиксельной камерой с оптическим зумом 5х до 7,5х. По мнению источника этой информации, система линз состоит из двух групп неподвижных и двух групп подвижных линз. Вдобавок к этому 48-мегапиксельная камера получила и суперстабилизацию. Ну и как же пройти мимо, не упомянув подэкранную фронтальную камеру.

Vivo APEX 2020 concept phone is officially unveiled 😍



• 6.45” 120° FullView Edgeless Display

• In-Display 16MP Camera 🤯

• 48MP Gimbal-Stabilizing Camera

• 60W Wireless Super FlashCharge

• 5x-7.5x Continuous Optical Zoom

• Snapdragon 865, 5G, 12GB + 256GB



• NOT FOR SALE pic.twitter.com/1mNY07ANws — Ben Geskin (@BenGeskin) February 28, 2020

Что касается технических аспектов устройства, то здесь особняком стоит чипсет Snapdragon 865, 12 ГБ ОЗУ+256 ГБ ПЗУ, а также 6,45-дюймовый дисплей. Однако стоит заметить, что данный девайс – это всего лишь концепт, который нельзя приобрести. Но есть вероятность того, что некоторые технологии, которые мы увидели в Vivo Apex 2020, появятся в модели Nex 4.