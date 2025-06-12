Vivo X Fold 5 станет первым Android-смартфоном с поддержкой Apple Watch

Менеджер по продукту Vivo Хан Босяо заявил, что новый Vivo X Fold 5 получит уникальную функцию: поддержку Apple Watch. Это первый Android-смартфон, который сможет полноценно взаимодействовать с умными часами Apple.

Что будет работать

Уведомления и звонки с X Fold 5 будут отображаться на Apple Watch

Данные о здоровье синхронизируются с приложением vivo Health

Можно просматривать SMS и коды подтверждения

Принимать звонки с iPhone на смартфон Vivo

Использовать одну SIM-карту для обоих устройств

Обмениваться уведомлениями между экосистемами

Как именно Vivo добилась такого уровня совместимости — не раскрывается. Учитывая закрытую архитектуру Apple Watch, это может быть либо нестандартный обход ограничений, либо ограниченный функционал, который покажет себя позже.

Ждём официального релиза и первых тестов.