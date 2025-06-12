Vivo X Fold 5 станет первым Android-смартфоном с поддержкой Apple Watch

Менеджер по продукту Vivo Хан Босяо заявил, что новый Vivo X Fold 5 получит уникальную функцию: поддержку Apple Watch. Это первый Android-смартфон, который сможет полноценно взаимодействовать с умными часами Apple.
Что будет работать
- Уведомления и звонки с X Fold 5 будут отображаться на Apple Watch
- Данные о здоровье синхронизируются с приложением vivo Health
- Можно просматривать SMS и коды подтверждения
- Принимать звонки с iPhone на смартфон Vivo
- Использовать одну SIM-карту для обоих устройств
- Обмениваться уведомлениями между экосистемами
Как именно Vivo добилась такого уровня совместимости — не раскрывается. Учитывая закрытую архитектуру Apple Watch, это может быть либо нестандартный обход ограничений, либо ограниченный функционал, который покажет себя позже.
Ждём официального релиза и первых тестов.
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