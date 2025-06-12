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Vivo X Fold 5 станет первым Android-смартфоном с поддержкой Apple Watch

Часы будут отображать уведомления, звонки и синхронизироваться с приложением vivo Health.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 11:51

Менеджер по продукту Vivo Хан Босяо заявил, что новый Vivo X Fold 5 получит уникальную функцию: поддержку Apple Watch. Это первый Android-смартфон, который сможет полноценно взаимодействовать с умными часами Apple.

Что будет работать

  • Уведомления и звонки с X Fold 5 будут отображаться на Apple Watch
  • Данные о здоровье синхронизируются с приложением vivo Health
  • Можно просматривать SMS и коды подтверждения
  • Принимать звонки с iPhone на смартфон Vivo
  • Использовать одну SIM-карту для обоих устройств
  • Обмениваться уведомлениями между экосистемами

Как именно Vivo добилась такого уровня совместимости — не раскрывается. Учитывая закрытую архитектуру Apple Watch, это может быть либо нестандартный обход ограничений, либо ограниченный функционал, который покажет себя позже.

Ждём официального релиза и первых тестов.

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Источник:
Weibo, The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

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