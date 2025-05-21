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Компактный Vivo S30 Pro Mini показали во всех цветах перед анонсом

Новинку представят уже 29 мая.

Vivo готовится к выходу своего компактного смартфона — S30 Pro Mini. Компания активно делится новыми подробностями и раскрыла дизайн устройства во всех расцветках.

Vivo S30 Pro Mini будет доступен в четырех цветах: черном, розовом, желтом и голубом.

Основной акцент в дизайне — крупный прямоугольный блок камер на задней панели, явно вдохновленный iPhone 16.

Смартфон получит 6,31-дюймовый дисплей, как у ближайших компактных конкурентов — OnePlus 13T, Vivo X200 Pro mini (обзор) и Oppo Find X8s. Новинка получит процессор MediaTek Dimensity 9400e, аккумулятор емкостью 6500 мАч с быстрой зарядкой 90 Вт.

Официальная презентация Vivo S30 Pro Mini состоится 29 мая 2025 года.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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