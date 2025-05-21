Компактный Vivo S30 Pro Mini показали во всех цветах перед анонсом

Vivo готовится к выходу своего компактного смартфона — S30 Pro Mini. Компания активно делится новыми подробностями и раскрыла дизайн устройства во всех расцветках.

Vivo S30 Pro Mini будет доступен в четырех цветах: черном, розовом, желтом и голубом.

Основной акцент в дизайне — крупный прямоугольный блок камер на задней панели, явно вдохновленный iPhone 16.

Смартфон получит 6,31-дюймовый дисплей, как у ближайших компактных конкурентов — OnePlus 13T, Vivo X200 Pro mini (обзор) и Oppo Find X8s. Новинка получит процессор MediaTek Dimensity 9400e, аккумулятор емкостью 6500 мАч с быстрой зарядкой 90 Вт.

Официальная презентация Vivo S30 Pro Mini состоится 29 мая 2025 года.