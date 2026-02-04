Компактный iQOO 15R готовят к релизу: раскрыта ёмкость аккумулятора

iQOO продолжает раскрывать характеристики смартфона iQOO 15R, официальный анонс которого запланирован на 24 февраля. На этот раз компания подтвердила ёмкость аккумулятора устройства.

iQOO 15R получит батарею на 7600 мА·ч. Для субфлагмана с топовым процессором такой объём выглядит заметно выше среднего и делает автономность одной из ключевых особенностей модели.

Ранее производитель сообщил, что смартфон будет работать под управлением OriginOS 6 и получит расширенную программную поддержку: четыре крупных обновления операционной системы и шесть лет обновлений безопасности.

Среди уже подтверждённых характеристик также значатся процессор Snapdragon 8 Gen 5 с результатом более 3,5 млн баллов в AnTuTu, фирменный чип Q2 Super Computing Chip, отдельный модуль для улучшения качества связи и два варианта расцветки.

Оставшиеся параметры iQOO 15R компания пообещала раскрыть ближе к дате презентации.