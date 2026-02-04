Компактный iQOO 15R готовят к релизу: раскрыта ёмкость аккумулятора | The GEEK
close
Новости

Компактный iQOO 15R готовят к релизу: раскрыта ёмкость аккумулятора

Перед презентацией iQOO раскрыла один из ключевых параметров.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 15:29

iQOO продолжает раскрывать характеристики смартфона iQOO 15R, официальный анонс которого запланирован на 24 февраля. На этот раз компания подтвердила ёмкость аккумулятора устройства.

iQOO 15R получит батарею на 7600 мА·ч. Для субфлагмана с топовым процессором такой объём выглядит заметно выше среднего и делает автономность одной из ключевых особенностей модели.

iqoo_15r

Ранее производитель сообщил, что смартфон будет работать под управлением OriginOS 6 и получит расширенную программную поддержку: четыре крупных обновления операционной системы и шесть лет обновлений безопасности.

Среди уже подтверждённых характеристик также значатся процессор Snapdragon 8 Gen 5 с результатом более 3,5 млн баллов в AnTuTu, фирменный чип Q2 Super Computing Chip, отдельный модуль для улучшения качества связи и два варианта расцветки.

Оставшиеся параметры iQOO 15R компания пообещала раскрыть ближе к дате презентации.

id·218918·20260204_1529
iQOO выпустила флагман iQOO 15 Ultra с батареей 7400 мА·ч и Snapdragon 8 Elite
OnePlus 16 может стать самым мощным смартфоном бренда
Что известно о Samsung Galaxy S26 Ultra: дизайн, цена и дата выхода
Subnautica: Below Zero выйдет на смартфонах в марте 2026 года
Apple перестала подписывать iOS 26.2 — откатиться больше нельзя
Разработчики Rust Mobile набирают контент-мейкеров из России
HONOR X8d с батареей 7000 мАч и тонким корпусом появился в России
Samsung Galaxy S26 Ultra показали на официальном промо до презентации
Вышел Realme 16 в дизайне iPhone Air и с зеркальцем в блоке камер
Samsung Galaxy S26 Ultra утёк до анонса: известны дизайн и характеристики
iQOO 15 Ultra: характеристики, дизайн и дата выхода
iQOO 15R готовится к выходу на глобальный рынок
Представлен iQOO Z11 Turbo — середняк на Snapdragon 8 Gen 5 с большой батареей
iQOO 15 Ultra официально анонсирован
AnTuTu назвал самые мощные смартфоны конца 2025 года
iQOO 15 официально вышел в России: цены и конфигурации
Флагманский iQOO 15 едет в Россию
Обзор IQOO 13
График обновления Ростест-смартфонов iQOO до OriginOS 6 (Android 16)

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор монитора Samsung Odyssey 3D G90XF: будущее 3D без очков или дорогой эксперимент?

    Обзоры

  2. Обзор UGREEN MagFlow PB773: повербанк для iPhone, который почти заменяет розетку

    Обзоры

  3. Обзор OnePlus 15R: флагман попроще, но не хуже

    Обзоры

  4. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры

  5. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры

  6. Обзор Realme 15 5G: новый хит или очередной середняк?

    Обзоры
Смотреть все обзоры