В Telegram появится проверка достоверности контента

В будущем Telegram объявит войну фейковым новостям с помощью новой функции Fact Check, которая будет помечать сообщения с недостоверной или вводящей в заблуждение информацией. На данный момент опция еще не активна — энтузиасты нашли ее упоминание в исходном коде бета-версии приложения для Android.

По мнению тех же пользователей, мессенджер начнет сотрудничать со сторонними организациями для проверки фактов. После анализа поста, агентство поставит ему плашку, где можно будет увидеть всю информацию о достоверности. Такая же система уже работает в «западных соцсетях».

Однако, как заявляет эксперт в области медиаграмотности Павел Банников, подобная функция вызывает вопросы. Ни одна организация не сможет оперативно проверять такой объем контента. Что уж говорить о достоверности и объективности, которые в разных странах отличаются.