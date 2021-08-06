В России могут подорожать VPN-сервисы

Если верить исследованиям аналитиков, то в последнее время наблюдается небольшой рост на стоимость услуг VPN-сервисов. Так, за этот год стоимость пользования такими услугами выросла на 15%. И это еще не предел, ведь до конца года стоимость таких услуг может вырасти еще на 10%. К этому привел рост спроса на услуги VPN, что в свою очередь вынудило владельцев этих сервисов на дополнительные затраты.

А вот сам спрос обусловлен действиями Роскомндазора, который не только блокирует неугодные сайты, но и всячески препятствует свободной работе VPN-сервисов в России. Чего только вспомнить последние блокировки VyprVPN и Opera VPN. Что касается стоимости услуг, то подписка на сервис NordVPN на длительное время подорожала на 5%. И это еще не предел, ведь представители Surfshark предвидели это и еще в прошлом году подняли стоимость на 25%.

И несмотря на рост цен, он будет продолжаться, так как развитие этих сервисов не стоит на месте. Его участники всячески модернизируют сеть, расширяют ее и улучшают безопасность. Отметим, что спрос на услуги VPN-сервисов был не высок до 2018 года. Но затем последовала блокировка Telegram, а уже в 2019 году Россия оказалась в числе лидеров по количеству VPN-сервисов.

VPN-сервис удобен тем, что позволяет подключиться к заблокированному ресурсу на территории страны. Достигается это обеспечением зашифрованного подключения пользователя к сети. Также VPN-сервис позволяет скрыть реальный адрес пользователя и заменить его на IP-адрес страны, где данный ресурс не запрещен. Больше всего пользователей VPN-сервисов там, где власть пытается цензурировать интернет. В число таких стран, кроме Китая и некоторых стран Ближнего Востока, входит и Россия.