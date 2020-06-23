В интернет-магазине HONOR началась неделя скидок

В официальном интернет-магазине HONOR началась распродажа. Со скидками можно приобрести смартфоны, ноутбуки и носимые устройства с подарками.

При покупке устройств флагманской серии HONOR 30 будет также действовать специальное предложение – скидка до 7 000 рублей и подарками на выбор.

Смартфон HONOR 30 Pro+ будет доступен со скидкой в размере 5 500 рублей. При покупке смартфона HONOR 30 в версии 8 ГБ + 128 ГБ или HONOR 30 в Premium-версии 8 ГБ + 256 ГБ пользователи получат скидку в размере 3 500 рублей.

Кампания «Неделя HONOR» продлится на официальном сайте до 29 июня.