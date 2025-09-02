В России начали продавать iPhone с «распиской об отсутствии претензий» | The GEEK
close
Новости

В России начали продавать iPhone с «распиской об отсутствии претензий»

С 1 сентября в России начали продавать iPhone с официальной пометкой о «недостатке».
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 13:39

В России стартовали продажи iPhone с новым юридическим нюансом: теперь устройства сопровождаются специальной пометкой о «недостатке», а покупателям перед оформлением сделки предлагают подписать документ об отсутствии претензий. Об этом сообщает ТАСС.

Документ прямо указывает: «товар имеет недостаток: невозможно установить и использовать единый магазин приложений RuStore». Подписывая расписку, покупатель соглашается с этим и отказывается от права предъявлять претензии в рамках статьи 18 закона «О защите прав потребителей».

Как выглядит расписка. Фото ТАСС.

Причина нововведения — вступивший в силу с 1 сентября закон, обязывающий производителей и поставщиков техники обеспечивать возможность установки российских приложений, включая RuStore и мессенджер Max.

Правительство уточняло, что требование распространяется не только на устройства Apple, но и на гаджеты с HyperOS, используемой Xiaomi. По данным ТАСС, Samsung, Huawei, Honor, Tecno и Infinix заявили о готовности соблюдать новые правила и предустанавливать национальные сервисы.

По теме

С 1 сентября айфоны с недостатком: что происходит?
id·209425·20250902_1339
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
Apple готовит к выпуску iOS 18.7
С 1 сентября айфоны с недостатком: что происходит?
iPhone и другие смартфоны можно будет вернуть без RuStore
Apple перестала подписывать iOS 18.6.1 — откатиться больше нельзя
Apple снимет с продажи четыре смартфона после презентации iPhone 17
В iPhone 17 могут оставить прошлогодний процессор, а топовые модели получат новый
Российские магазины начали предупреждать об iPhone и iPad без RuStore
Официально: презентация Apple iPhone 17 состоится 9 сентября
Предзаказ iPhone 17 в России: где оформить, цена и какие условия
Новые цвета iPhone 17: оранжевый для Pro и голубой для Air

Комментарии в Telegram

Подборки

Обзоры на The GEEK