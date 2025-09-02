В России начали продавать iPhone с «распиской об отсутствии претензий»

В России стартовали продажи iPhone с новым юридическим нюансом: теперь устройства сопровождаются специальной пометкой о «недостатке», а покупателям перед оформлением сделки предлагают подписать документ об отсутствии претензий. Об этом сообщает ТАСС.

Документ прямо указывает: «товар имеет недостаток: невозможно установить и использовать единый магазин приложений RuStore». Подписывая расписку, покупатель соглашается с этим и отказывается от права предъявлять претензии в рамках статьи 18 закона «О защите прав потребителей».

Как выглядит расписка. Фото ТАСС.

Причина нововведения — вступивший в силу с 1 сентября закон, обязывающий производителей и поставщиков техники обеспечивать возможность установки российских приложений, включая RuStore и мессенджер Max.

Правительство уточняло, что требование распространяется не только на устройства Apple, но и на гаджеты с HyperOS, используемой Xiaomi. По данным ТАСС, Samsung, Huawei, Honor, Tecno и Infinix заявили о готовности соблюдать новые правила и предустанавливать национальные сервисы.