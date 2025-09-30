Ударопрочный HONOR X7d с батареей 6500 мАч вышел в России по цене от 17 999 рублей | The GEEK
Ударопрочный HONOR X7d с батареей 6500 мАч вышел в России по цене от 17 999 рублей

Смартфон защищен по стандарту IP65 и выдерживает падения с высоты до 2 метров, что подтверждено сертификатом SGS 5 звезд.

В российских магазинах электроники и на маркетплейсах стартовали продажи нового смартфона HONOR X7d. Главными фишками устройства стали: ударопрочный корпус, высокий уровень защиты от воды и влаги, емкая батарея на 6500 мАч и отдельная ИИ-кнопка.

Новинка получила 6,77-дюймовый дисплей TFTLCD с разрешением 1610х720 пикселей и пиковой яркостью до 850 нит. Аппаратной основой HONOR X7d стал процессор 2023 года Qualcomm Snapdragon 685. Его дополняют до 8 ГБ оперативной памяти и хранилище на 128/256/512 ГБ. Работает смартфон на MagicOS 9.0 (Android 15).

За фото и видеовозможности отвечают три камеры:

  • Основная — 108 Мп (f1.75);
  • Широкоугольная — 2 Мп (f/2.4);
  • Фронтальная — 8 Мп (f/2.0).

Автономность обеспечивается аккумулятором на 6500 мАч. Он поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 35 Вт HONOR SuperCharge. Производитель утверждает, что без потери емкости батареи смартфон проработает до 5 лет.

Корпус защищен от воды и пыли по стандарту IP65. HONOR X7d выдерживает кратковременное погружение в воду на глубину до 0,5 метров, падения с высоты до 2 метров, а также поддерживает технологию управления мокрыми руками.

Одна из особенностей модели — выделенная кнопка для работы с ИИ-функциями. Так, короткое нажатие запускает приложение или ускоряет систему. Помимо этого, пользователям доступны другие нейросетевые инструменты: перевод, генерация контента и AI-редактор изображений с функциями апскейла, расширение, удаление объектов и прохожих.

В России HONOR X7d представлен в конфигурациях 6+128 ГБ, 8+128 ГБ и 8+256 ГБ по цене от 17 999 до 20 999 рублей. До 13 октября действует спецпредложение — скидка 3 000 рублей и наушники HONOR Choice Earbuds X7 в подарок.

Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
