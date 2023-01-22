Топовые GeForce RTX 4090 и Radeon RX 7900 XTX оказались медленнее RTX 3080 в Stable Diffusion

Сотрудники зарубежного издания Tom’s Hardware сравнили производительность 29 видеокарт от Intel, NVIDIA и AMD. Для этого они использовали нейросеть Stable Diffusion, которая генерировала сложные изображения по запросу «постапокалиптический город в стиле стимпанк». Размер изображение составил 2048×1152 точек.

Что генерировали в Stable Diffusion журналисты Tom’s Hardware

Самую высокую производительность показали адаптеры от NVIDIA. При этом они оказались не самыми новыми и были разработаны на микроархитектуре поколения Ampere.

В топе оказалась GeForce RTX 3090 Ti, которая смогла выдавать 20 шагов генераций в секунду. Также хорошо себя показали адаптеры серии RTX 3000. Более новая модель GeForce RTX 4090 оказалась ниже не только прошлого поколения, но и недавно выпущенных Radeon RX 7900 XT и Radeon RX 7900 XTX.

Говоря об AMD, то свою производительность они показали в линейке на архитектуре RDNA 2, даже флагманская Radeon RX 6950 XT уступает бюджетной RTX 3050. В самом низу таблицы оказались ускорители Intel ARC.