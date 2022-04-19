TikTok начал пропадать из российского App Store

Приложение TikTok начинает пропадать из российского App Store. Многие пользователи начали сообщать о невозможности загрузить или обновить приложение. Об этом также пишут множество российских СМИ.

Проверка The GEEK показала, что TikTok по каким-то причинам нельзя найти через поиск App Store, но его можно обновить или загрузить по прямой ссылке из поисковиков Google или Яндекс. Также приложение доступно в Google Play.

Обновление: TikTok выдаётся в App Store по запросу «like». Видимо из-за недавнего обновления приложения произошёл сбой.

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