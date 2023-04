ПК-версия The Last of Us получила патч исправляющий баги со звуком, графикой и интерфейсом

Naughty Dog и Iron Galaxy выпустила для общественности второй по счету крупный патч для ПК-версии The Last of Us. В описании говорится, что обновление исправляет серьезные ошибки со звуком, графикой и интерфейсом.

Также починили частые вылеты во время игрового процесса, Т-позы во время атаки врагов и некорректные анимации при высоком fps. Кроме того, поправили фоторежим.

С полным списком изменений можно ознакомится на официальном сайте Naughty Dog. Общий размер обновления составляет 9 ГБ.

Релиз ПК-версии ремейка The Last of Us Part 1 состоялся 28 марта 2023 года.