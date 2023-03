Ремейк первой части игры The Last of Us теперь доступен на ПК. Ранее она была эксклюзивом для PlayStation.

Перенос игры на ПК позволяет использовать полный набор PlayStation-функций, что может обеспечить лучший игровой опыт даже по сравнению с PS5.

Приобрести игру можно на платформах Steam или EGS.