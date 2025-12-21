Банки начали выяснять, кем приходится получатель при крупных переводах | The GEEK
Банки начали выяснять, кем приходится получатель при крупных переводах

Клиентов просят подтвердить данные получателя и цель перевода.
Редакция The GEEK сегодня в 13:32

Российские банки начали запрашивать у клиентов информацию о родственной связи с получателями при переводе крупных сумм. Об этом сообщает РИА Новости.

При попытке совершить такой перевод операция может быть приостановлена. После блокировки с клиентом связывается сотрудник банка и уточняет полные данные получателя, а также кем он приходится отправителю. В ряде случаев также задаются вопросы о том, на какие цели планируется использовать переводимые средства.

В Центробанке поясняют, что подобные проверки проводятся в рамках противодействия мошенничеству. Директор Департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров ранее отмечал, что кредитные организации обязаны анализировать все переводы на наличие признаков обмана и приостанавливать подозрительные операции.

Регулятор подчёркивает, что такие меры направлены на снижение рисков хищения денег и защиту клиентов от схем социальной инженерии.

Опрошенные The GEEK эксперты предупреждают, что усиление контроля за переводами способно сместить мошенничество в сторону более изощрённых схем, основанных на психологическом воздействии и попытках обхода процедур безопасности.

