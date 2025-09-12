Sony выпустила Xperia 10 VII: компактный смартфон с OLED 120 Гц и Snapdragon 6 Gen 3

Компания Sony анонсировала новый смартфон среднего класса — Xperia 10 VII. Устройство сохранило фирменные черты линейки: вытянутый дисплей, отдельную кнопку камеры, 3,5-мм аудиоразъём и защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Смартфон получил компактный корпус — 153 × 72 × 8,3 мм при весе 168 г. Экран — 6,1-дюймовый OLED с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и защитой Gorilla Glass Victus 2.

В основе устройства — новый процессор Snapdragon 6 Gen 3 (4 нм, до 2,4 ГГц) с графикой Adreno 710, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, расширяемой с помощью microSD до 2 ТБ.

Камеры:

основная — 50 Мп (ƒ/1.9, 24 мм);

широкоугольная — 13 Мп (ƒ/2.4, 16 мм, угол 123°);

фронтальная — 8 Мп (ƒ/2.0, 26 мм).

Аккумулятор — 5000 мА·ч. Смартфон поддерживает Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, работает на Android 15. Производитель обещает 4 года обновлений системы и 6 лет обновлений безопасности. Сканер отпечатков встроен в кнопку питания.

Xperia 10 VII будет доступен в трёх цветах: белом, чёрном и бирюзовом. Рекомендованная цена составит 449 евро (~44 500 рублей). Список стран, где новинка появится официально, пока не раскрыт.