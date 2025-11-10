СМИ: операторов в России обяжут отключать связь по требованию ФСБ | The GEEK
СМИ: операторов в России обяжут отключать связь по требованию ФСБ

Инициативу уже одобрили в российском правительстве.

В России планируется внести поправки в федеральный закон «О связи», которые обяжут операторов прекращать оказание услуг связи по запросу ФСБ. Соответствующий законопроект, разработанный Минцифры, уже одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности. Об этому сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в кабмине.

Согласно документу, операторы связи будут обязаны временно приостанавливать оказание услуг по запросу ФСБ в случаях, определенных нормативными актами президента и правительства РФ. Эти случаи в законопроекте описываются как «защита от возникающих угроз безопасности граждан и государства».

Предполагается, что речь идет о ситуациях, связанных с контртеррористическими операциями, предотвращением массовых беспорядков, кибератаками или угрозами нацбезопасности.

При этом операторы не будут нести ответственности перед абонентами за неисполнение договорных обязательств, если это связано с выполнением требований спецслужб.

Сейчас операторы уже обязаны предоставлять информацию государственным органам и содействовать проведению оперативно-розыскных мероприятий. Однако прямой обязанности приостанавливать оказание услуг по запросу ФСБ до сих пор не было.

Анатолий Почивалов

