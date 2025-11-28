Смартфоны в России подорожают из-за техсбора. Точная ставка пока обсуждается

В России обсуждают параметры нового технологического сбора на электронику. По данным «Ведомостей», предварительные суммы составят 750 рублей за смартфон и 1500 рублей за ноутбук, вне зависимости от их стоимости.

Окончательное решение ещё не принято, но именно эти цифры участники рынка называют наиболее вероятными. Сбор начнут взимать с готовой техники, а позже — с электронных компонентов. Деньги планируют направлять на развитие радиоэлектроники.

Производители предупреждают: из-за нового сбора и сопутствующих факторов техника почти наверняка подорожает. Смартфоны могут прибавить 5–10%, а совокупное удорожание окажется в пределах 2500–3500 рублей.