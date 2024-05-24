Слиты рендеры умных часов Galaxy Watch 7 Ultra от Samsung

В июле Samsung представит новые смартфоны и другие умные устройства на выставке Galaxy Unpacked, но уже сейчас в сети появились первые инсайды. Так известный информатор Стив Хеммерстоффер опубликовал рендеры Galaxy Watch 7 Ultra, на которых смарт-часы видны со всех сторон.

Первая заметная деталь — дизайн с сочетанием квадратов и кругов, что отличает Watch 7 Ultra от прошлых моделей. В остальном видны уже знакомые фишки, вроде 1,5-дюймового дисплея, как у Watch 6 Classic, или физических кнопки в духе Galaxy Watch. Но корейская компания берет референсы и у других — с правой стороны видно кнопку, похожую на «Action» на Apple Watch Ultra.

Смарт-часы не обошлись без нововведений: более широкие ремешки с иным механизмом крепления и заметные вырезы для динамиков. Да еще и увеличенный размер корпуса в сравнении с предшественниками — 47×47,4×16,4 мм. Отдельно стоит упомянуть датчик мониторинга сахара в крови, но это пока что только слухи.