Следующие 5 игр для подписки Apple Arcade: Where Cards Fall, Tomb of the Mask и не только

Компания Apple перешла на ежемесячный цикл выпуска игр в Apple Arcade и представила целых 5 новинок, которые появятся в конце мая – начале июня. Среди них даже имеется приложение для Apple Vision Pro.

30 мая в подписку заглянет Where Cards Fall — как раз та самая игра для шлема виртуальной реальности, которая представляет собой простенькое приключение-головоломку с необычной стилистикой.

Остальные 4 новинки появятся в один день — 6 июня. Это будут карточная игра Rabbids: Legends of the Multiverse от Ubisoft, квестовое приключение Return to Monkey Island, популярная аркада Tomb of the Mask и симулятор моды Fabulous — Wedding Disaster.

Кроме того, в мае и июне новый контент получат игры предыдущих месяцев: Hello Kitty Island Adventure, Ridiculous Fishing EX, Crossy Road Castle, Disney SpellStruck и многие другие.