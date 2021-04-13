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Новости

Siri раскрыла дату следующей презентации Apple

Голосовой помощник Siri случайно раскрыл дату следующей крупной презентации Apple. Некоторые пользователи отметили, что на вопрос Siri, когда состоится следующее мероприятие компании, она отвечала — специальное мероприятие состоится во вторник, 20 апреля, в Apple Park в Купертино, Калифорния. Вы можете получить все подробности на Apple.com. Сейчас ошибку исправили и встроенный голосовой ассистент прекратил называть дату.

Ожидается, что мероприятие пройдёт в онлайн-формате, без присутствия СМИ с трансляцией на сайте Apple и на канале YouTube.

Обычно Apple рассылает приглашения на свои мероприятия примерно за неделю. Поэтому Apple может начать рассылку уже сегодня.

На мероприятии могут презентовать обновлённые iPad Pro, беспроводные наушники AirPods 3 и метки для поиска вещей AirTags.

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Источник:
Macrumors
Теги: 
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Пишу про Apple и интересные штуки. Очень зависимая от кофеина форма жизни.

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