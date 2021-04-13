Siri раскрыла дату следующей презентации Apple

Голосовой помощник Siri случайно раскрыл дату следующей крупной презентации Apple. Некоторые пользователи отметили, что на вопрос Siri, когда состоится следующее мероприятие компании, она отвечала — специальное мероприятие состоится во вторник, 20 апреля, в Apple Park в Купертино, Калифорния. Вы можете получить все подробности на Apple.com. Сейчас ошибку исправили и встроенный голосовой ассистент прекратил называть дату.

Ожидается, что мероприятие пройдёт в онлайн-формате, без присутствия СМИ с трансляцией на сайте Apple и на канале YouTube.

Обычно Apple рассылает приглашения на свои мероприятия примерно за неделю. Поэтому Apple может начать рассылку уже сегодня.

На мероприятии могут презентовать обновлённые iPad Pro, беспроводные наушники AirPods 3 и метки для поиска вещей AirTags.