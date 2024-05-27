Samsung Galaxy M35 5G вышел в Бразилии

В Бразилии начались продажи Samsung Galaxy M35 5G по цене в 2 699 реалов (~525 долларов). Смартфон является практически полной копией свежего Galaxy A35, за исключением увеличенной емкости батареи и трех уникальных оттенков: темно-синего, светло-синего и серого. В ближайшем будущем его можно будет купить и на других рынках.

На фронтальной стороне размещен 6,6-дюймовый S-AMOLED-дисплей с разрешением FHD+, частотой 120 Гц и яркостью до 1000 нит. Там же расположена 13-мегапиксельная камера. На задней: сканер отпечатков пальцев, основная камера на 50 мп с поддержкой OIS, ультраширокоугольный объектив на 8 мп и макро-камера на 2 мп. По бокам Galaxy M35 спрятаны двойные динамики.

«Под капотом» у смартфона чипсет Exynos 1380, 8 ГБ оперативной памяти, АКМ на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт, а также 235 ГБ встроенной памяти с потенциальным расширением в виде слота для microSD. Работает Galaxy M35 на One UI 6.1 на базе Android 14. Как заявила Samsung — пользователи могут ожидать как минимум четыре года обновлений ОС.