Российский ритейлер «Связной» объявлен банкротом

Арбитражный суд Москвы официально объявил о начале процедуры банкротства для известной розничной сети “Связной”. Согласно принятым решениям, компания не имеет возможности восстановить свою финансовую устойчивость. Тем не менее, ресурсы для финансирования банкротства у “Связного” имеются.

В прошлом “Связной” уже сталкивался с подобной ситуацией в 2008 году, однако сумел восстановиться. Нынешние финансовые показатели компании говорят о чистом убытке в размере 48,5 миллиарда рублей за 2022 год, что привело к значительному уменьшению доходов с 105,5 до 56,8 миллиарда рублей по сравнению с предыдущим годом.

Розничная сеть “Связной” охватывает более 2600 магазинов в 1100 городах России, где трудоустроены более 13 000 сотрудников.