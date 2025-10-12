Ещё одно приложение Apple ушло в историю — Clips удалён из App Store 

Apple удалила редактор коротких роликов Clips из App Store и прекратила его поддержку. Уже установленное приложение продолжит работать на iPhone и iPad, но обновлений больше не будет, сообщили в компании.

Clips вышел в 2017 году — в эпоху, когда Snapchat и «истории» в других соцсетях только набирали популярность. Приложение задумывалось как простой видеоредактор с акцентом на эффекты, музыку и текстовые вставки, но без социальной составляющей. Отправлять готовые ролики можно было напрямую в зарубежные соцсети и другие сервисы.

Со временем Apple добавила в Clips поддержку Memoji и Animoji, но не стала развивать инструмент в сторону продвинутого монтажа или интеграции с ИИ.

Основные функции редактирования компания перенесла в iMovie и «Фото», а последние обновления Clips ограничивались исправлением ошибок.

10 октября 2025 года приложение исчезло из App Store. В тематических сообществах на Reddit многие пользователи признались, что никогда не слышали о Clips или давно предпочитают сторонние решения вроде CapCut.