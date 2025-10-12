Ещё одно приложение Apple ушло в историю — Clips удалён из App Store  | The GEEK
close
Новости

Ещё одно приложение Apple ушло в историю — Clips удалён из App Store 

Приложение не смогло конкурировать с TikTok и CapCut, и теперь Apple официально прекратила его поддержку.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 12:38

Apple удалила редактор коротких роликов Clips из App Store и прекратила его поддержку. Уже установленное приложение продолжит работать на iPhone и iPad, но обновлений больше не будет, сообщили в компании.

Clips вышел в 2017 году — в эпоху, когда Snapchat и «истории» в других соцсетях только набирали популярность. Приложение задумывалось как простой видеоредактор с акцентом на эффекты, музыку и текстовые вставки, но без социальной составляющей. Отправлять готовые ролики можно было напрямую в зарубежные соцсети и другие сервисы.

Со временем Apple добавила в Clips поддержку Memoji и Animoji, но не стала развивать инструмент в сторону продвинутого монтажа или интеграции с ИИ.

Основные функции редактирования компания перенесла в iMovie и «Фото», а последние обновления Clips ограничивались исправлением ошибок.

10 октября 2025 года приложение исчезло из App Store. В тематических сообществах на Reddit многие пользователи признались, что никогда не слышали о Clips или давно предпочитают сторонние решения вроде CapCut.

id·212385·20251012_1238
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
Apple может погладить стартап Prompt AI
Первый складной iPhone получит корпус из титана и алюминия
Apple выпустила новую прошивку для AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 и AirPods 4
Apple выпустила iOS 26.1 beta 2
Apple увеличит производство iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max из-за высокого спроса
iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air подешевели на 20-30% в России
AirPods Pro 3 признаны неремонтопригодными
Apple признала iPhone 11 Pro Max и Watch Series 3 винтажными
Вышли iOS 18.7.1 и iPadOS 18.7.1
Apple выпустила iOS 26.0.1

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Честный обзор Nothing Headphone (1): месяц без розовых очков

    Обзоры

  2. Обзор Acer Aspire 3 17: сосредоточен на деле

    Обзоры

  3. Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: месяц с флагманом, который обошел конкурентов в камерах

    Обзоры

  4. Обзор Huawei Watch 5 спустя месяц: оставь смартфон дома, звони с часов

    Обзоры

  5. Обзор кресла ZONE 51 FREELANCER Z9: эргономика, массаж и подогрев

    Обзоры

  6. Обзор моноблока AOPEN WA272: универсальный рабочий инструмент для дома и офиса

    Обзоры
Смотреть все обзоры