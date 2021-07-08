Qualcomm представила свой первый и мощный смартфон на Snapdragon 888

Qualcomm анонсировал свой первый смартфон, который в первую очередь ориентирован на участников программы Snapdragon Insiders. В общем количестве их насчитывается более 1,6 миллиона человек.

Новинка получила 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей от Samsung с разрешением 2448 x 1080 пикселей, поддержку функции Always-on display, а также обновление экрана 144 Гц. Защищает фронтальную часть стекло Gorilla Glass Victus.

За работу смартфона отвечает чипсет Snapdragon 888, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 512 ГБ встроенной памяти для хранения данных типа UFS 3.1. Автономность обеспечивает аккумулятор ёмкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 5.0. Вес устройства составляет всего 210 грамм.

Сзади размещена основная камера с тремя модулями на 64, 12 и 8 Мп и 3-кратным оптическим зумом. Также там расположен сканер отпечатков пальцев Qualcomm 3D Sonic Sensor 2-го поколения и светящийся логотип Snapdragon. Разрешением фронтальной камеры составляет 24 Мп и спрятана под экран.

Стоимость телефон составит 1500 долларов. За такую цену покупатель получит беспроводные наушники Snapdragon от Master & Dynamic, чехол для смартфона, зарядное устройство Qualcomm Quick Charge 5.0 и два кабеля для зарядки. Смартфон будет производиться и реализовываться Asus с августа этого года в Китае, США, Германии, Великобритании, Японии, Южной Корее и, возможно, в Индии.