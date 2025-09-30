Nothing Phone (4a) Pro засветился в базе IMEI

В базе данных IMEI обнаружена запись о неизвестном смартфоне Nothing с номером модели A069P. По данным издания Smartprix, речь может идти о Phone (4a) Pro.

Журналисты объясняют это логикой предыдущих индексов компании:

Nothing Phone (3a) — A059;

Nothing Phone (3a) Pro — A059P.

Таким образом, увеличение числа в начале обозначает новое поколение, а буква «P» традиционно указывает на Pro-версию. Пока никаких конкретных утечек относительно кодовых названий или предполагаемых технических характеристик серии Nothing Phone (4a) нет.

Появление подобных записей в базе IMEI обычно происходит за несколько месяцев до выхода устройства. Поэтому ждать скорого анонса серии Phone (4a), скорее всего, не стоит — релиз ожидается не раньше 2026 года.