Realme 15 Pro получит лимитку по «Игре престолов» | The GEEK
close
Новости

Realme 15 Pro получит лимитку по «Игре престолов»

Ключевые фишки — уникальный внешний вид, темы ОС в стиле дома Таргариенов и дома Старков, эксклюзивные ИИ-функции и особый комплект поставки.

Realme в сотрудничестве с Warner Bros. представит лимитированную версию смартфона Realme 15 Pro, созданную по мотивам культового сериала «Игра престолов». Соответствующая страница уже появилась на официальном сайте компании.

Главная особенность Realme 15 Pro Game of Thrones Limited Edition — уникальный дизайн корпуса с эффектом «огня дракона». Смартфон способен менять цвет с черного на красный при нагреве. Внешний вид дополняют золотые акценты и наногравировка в ​​виде дракона.


Realme также подготовила эксклюзивное оформление интерфейса: пользователям будут доступны предустановленные темы в стиле дома Таргариенов и дома Старков. Кроме того, пользователям будут доступны эксклюзивные ИИ-фишки и фильтры для фотографий.

Необычным окажется и комплект поставки. Смартфон будут продавать в подарочной коробке, в которую войдут миниатюрная карта Вестероса, подставка в форме Железного трона и коллекционные карты с гербами великих домов.

Более подробная информация о Realme 15 Pro Game of Thrones Limited Edition появится в ближайшие недели.

id·211583·20250929_2047
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Realme GT 8 Pro получит сменный блок камер
Серия Nubia Red Magic 11 Pro на Snapdragon 8 Elite Gen 5 получила дату выхода
iPhone Air и Samsung S25 Edge показали одинаковое время работы в тесте автономности
Все характеристики OPPO Find X9 утекли в сеть перед анонсом
Линейка Xiaomi 17 установила рекорд продаж в Китае через 5 минут после старта
Марк Гурман: бюджетный iPhone 17e будет сильно отличаться от базового iPhone 17
Apple готовит к выходу iOS 26.0.1
OnePlus показала дизайн нового флагмана OnePlus 15
HONOR Magic 8 Pro получит поддержку быстрой зарядки мощностью 120 Вт
HONOR Magic 8 показал рекордный результат в AnTuTu
Realme GT 8 Pro станет первым в России флагманом на Snapdragon 8 Elite Gen 5
Realme GT 8 Pro получит очень необычный дизайн: опубликован качественный рендер
Представлен Realme 15T — бюджетный «клон» iPhone с большой батареей
Обзор realme P3 Ultra: лунная магия светящейся крышки
Realme готовит смартфон с гигантской батареей на 15 000 мАч
Android 16 станет последним крупным обновлением ОС для 33 смартфонов Realme
Список смартфонов Realme, которые не получат Realme UI 7.0 на базе Android 16
В России стартовали продажи игровых смартфонов realme P3 и P3 Ultra

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Huawei Watch 5 спустя месяц: оставь смартфон дома, звони с часов

    Обзоры

  2. Обзор кресла ZONE 51 FREELANCER Z9: эргономика, массаж и подогрев

    Обзоры

  3. Обзор моноблока AOPEN WA272: универсальный рабочий инструмент для дома и офиса

    Обзоры

  4. Обзор Samsung Galaxy Z Fold 7: больше, тоньше, удобнее. Но стоит ли покупать?

    Обзоры

  5. Обзор LG UltraGear 39GS95QE-B: изогнутый OLED-монитор для геймеров и киноманов

    Обзоры

  6. Обзор Samsung Galaxy A36: проходной смартфон или надежный середняк?

    Обзоры
Смотреть все обзоры