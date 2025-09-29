Realme 15 Pro получит лимитку по «Игре престолов»

Realme в сотрудничестве с Warner Bros. представит лимитированную версию смартфона Realme 15 Pro, созданную по мотивам культового сериала «Игра престолов». Соответствующая страница уже появилась на официальном сайте компании.

Главная особенность Realme 15 Pro Game of Thrones Limited Edition — уникальный дизайн корпуса с эффектом «огня дракона». Смартфон способен менять цвет с черного на красный при нагреве. Внешний вид дополняют золотые акценты и наногравировка в ​​виде дракона.

Realme также подготовила эксклюзивное оформление интерфейса: пользователям будут доступны предустановленные темы в стиле дома Таргариенов и дома Старков. Кроме того, пользователям будут доступны эксклюзивные ИИ-фишки и фильтры для фотографий.

Необычным окажется и комплект поставки. Смартфон будут продавать в подарочной коробке, в которую войдут миниатюрная карта Вестероса, подставка в форме Железного трона и коллекционные карты с гербами великих домов.

Более подробная информация о Realme 15 Pro Game of Thrones Limited Edition появится в ближайшие недели.