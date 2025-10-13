В Китае снова загорелся электромобиль Xiaomi SU7. Водитель погиб, акции упали

Электромобиль Xiaomi SU7 вновь оказался в центре скандала после ДТП в китайском городе Чэнду. По данным местных СМИ, машина загорелась после столкновения, а очевидцы не смогли открыть двери, чтобы помочь водителю.

К моменту открытия торгов на Гонконгской бирже акции Xiaomi упали на 5,74% — до 49,18 гонконгских долларов за акцию.

Фото с Weibo

Позднее полиция уточнила, что авария произошла из-за того, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Он погиб. Информации о других пострадавших пока нет.

Сообщения о происшествии быстро распространились в китайских соцсетях, где пользователи вновь подняли вопрос о безопасности замков и систем аварийного открытия дверей в электромобилях.

Это уже не первый инцидент с SU7. В марте 2025 года в Китае произошло смертельное ДТП с участием той же модели, в результате которого погибли как минимум три человека. Тогда бумаги Xiaomi также снизились почти на 6%.