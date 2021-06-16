Создатель WWW продаст исходный код интернета за NFT-токен

С 23 по 30 июня аукционный дом Sotheby’s проведёт торги, где лотом станут исходники интернета. Товар представляет собой 9555 строчек исходного кода интернета, которые были написаны сэром Тимом Бернерсом-Ли. Их продадут в качестве NFT-токена, который подтверждает оригинальность и право собственности.

Тим Бернерс-Ли

Первоначальной ставкой будет 1000 долларов. Помимо исходников, в комплекте будет идти 30-минутная визуализация кода, автограф автора и цифровой плакат со всеми 9555 строчками кода.

В комплекте есть реализации технологий HTML, HTTP и URL, а также оригинальные HTML-документы, которые поясняют, что это такое и как с этим работать.

Деньги планируется направить на развитие благотворительных инициатив, которые ведёт сэр Тим Бернерс-Ли с женой. Он же и придумал эту идею.

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