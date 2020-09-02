Представлен смартфон LG Wing с двумя экранами

Компания LG Electronics представила-таки смартфон Wing с необычным форм-фактором. Новинка оснащена поворотным экраном и выдвижной камерой. Сообщается, что дисплей поворачивается по направлению часовой стрелки.

Основной экран имеет матрицу P-OLED диагональю 6,8 дюйма. Его разрешение равно 2460 x 1080 точек. Вторичный дисплей характеризуется диагональю 3,9 дюйма с разрешением 1240 x 1080 пикселей.

Этот экран планируется использовать для ввода текста, вывода уведомлений о входящих звонках без перекрытия контента на основном экране, и тому подобного. Также можно настраивать разные приложения для работы в двухэкранном режиме.

Внутри смартфона установлена SoC Qualcomm Snapdragon 765G с 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ постоянной. Первичный экран содержит в себе сканер отпечатка.

Основная камера тройная — 64, 13 и 12 МП. Фронтальная — выдвижная на 32 МП. Ёмкость батареи составляет 4000 мА·ч с поддержкой беспроводной зарядки Qi.

Из мелочей отметим поддержку 5G, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.1 и NFC. Есть порт USB Type-C для зарядки и передачи данных. Также предусмотрена защита от воды и пыли IP54.

При этом отметим, что новинка довольно увесистая — 260 грамм. Габариты её равны 169,5 x 74,5 x 10,9 мм.

Смартфон появится в Европе за 1100 евро в ноябре. Но сначала LG Wing появится в Южной Корее и США месяцем ранее.