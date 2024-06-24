Представлен OnePlus Nord CE4 Lite — среднебюджетник с поддержкой 5G и ёмкой батареей

OnePlus без лишнего шума представила свой смартфон Nord CE4 Lite 5G. Новинка появилась, в том числе на русскоязычном сайте компании и вошла в сегмент «до 40 тысяч рублей».

Характеристики OnePlus Nord CE4 Lite 5G

Габариты: 162,9×75,6×8,1 мм, 191 г

Дисплей: 6,67 дюймов, AMOLED, 1080×2400 пикселей, 394 ppi, 120 Гц, до 2100 нит, ШИМ — 480 Гц

Процессор: Qualcomm Snapdragon 695 5G

ОЗУ: 8 ГБ (LPDDR4X)

Память: 256 ГБ (UFS 2.2)

Батарея: 5500 мАч, поддержка быстрой зарядки 80 Вт

Камеры: основная — 50 Мп (Sony LYT-600, ƒ/1.8), датчик глубины — 2 Мп (ƒ/2.4), фронтальная — 16 Мп (ƒ/2.4)

Безопасность: разблокировка по лицу, подэкранный сканер отпечатков пальцев, защита от пыли и влаги IP54

Звук: стереодинамики, разъем для наушников 3,5 мм

Связь: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, 5G, LTE, NFC, GPS, BDS, ГЛОНАСС, GALILEO, QZSS, две нано SIM-карты, USB-C 2.0

На русскоязычном сайте OnePlus Nord CE4 Lite 5G представили в двух цветах Mega Blue и Super Silver. В Индии смартфон выйдет также в эксклюзивном оранжевом цвете (Ultra Orange).

Пока ценника на единственную конфигурацию 8/256 ГБ на официальном сайте нет. При этом любительский сайт OnePlus указывает цену в 39 тысяч рублей. Старт продаж в Европе состоится 1 июля, а в Индии — 27 июня.