Представлен бюджетный смартфон Oukitel WP21 с технологией тепловидения

Представлен смартфон Oukitel WP21 с технологией тепловидения, которая позволяет определять температуру и имеет широкий спектр применения.

Смартфон оснащен процессором MTK Helio G99, 12 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти, а также функциями Dual SIM, NFC, разблокировки по лицу и поддержкой GPS.

Встроенная батарея 9800 мАч поддерживает быструю зарядку 66 Вт и может работать в качестве источника подзарядки для других устройств.

Смартфон имеет экран 6,78 «FHD с разрешением 2460*1080 и частотой обновления 120 Гц, а также сертификацию по стандартам защиты IP68, IP69K и MIL-STD-810H.

Размеры смартфона — высота 177,3 мм * ширина 84,3 мм * толщина: 18,4 мм, вес — 398 граммов. Официальная стоимость будет объявлена позже.