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Новости

По зубам узнает! Показана технология идентификации пользователей

На сегодняшний день биометрическими технологиями идентификации мало кого можно удивить. Сканеры отпечатков, распознавание лица и прочее давно уже применяется в мобильной технике. Но теперь, похоже, есть альтернатива — распознавание по зубам. Нет-нет, не волнуйтесь — пользователи живы и здоровы.

Команда исследователей из Индии объявила о создании совершенно новой технологии аутентификации — по зубам. Как оказалось, они не менее уникальны, чем отпечатки пальцев. Технология похожа на Face ID от Apple, но в этом случае сканируются только зубы. Однако в остальном происходит то же самое сопоставление, что и в случае с лицом.

Специалисты утверждают, что их система не имеет аналогов в мире, а тесты показали «идеальную точность» срабатывания. Также утверждается, что разработка весьма энергоэффективна.

Пока что не сообщается, когда «сканеры зубов» появятся в смартфонах.

Источник:
arxiv.org

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