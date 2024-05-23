Первые кадры и характеристики realme Narzo N65

Realme официально представила Narzo N65 — бюджетный 5G-смартфон для индийского рынка, который появится в продаже 28 мая. Цена пока что неизвестна, но компания поделилась некоторыми характеристиками, которые совпадают с моделью realme C65. Так что стоит ожидать именно ребрендинг для Индии.

Из официально заявленной информации известно о наличии процессора MediaTek Dimensity 6300 и защиты от воды и пыли IP54. Также китайская компания упомянула поддержку технологии rainwater smart touch для использования экрана даже в мокром состоянии.

Если новинка и правда будет ребрендингом C65, то стоит ожидать 6,67-дюймовый дисплей с частотой 120 Гц и разрешением HD+. А также АКМ на 5000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки на 15 Вт. Что касается камеры, то у оригинальной модели основной 50-мегапиксельный объектив и 8-мегапиксельный selfie-шутер на фронтальной панели.