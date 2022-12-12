OnePlus официально презентовала свои первые мониторы X 27 и E 24

Китайский производитель OnePlus представил первые мониторы: X 27 и E 24 с диагоналями 27 и 24 дюйма соответственно. Первая модель — сугубо игровое решение с разрешением 2560×1440, частотой 165 Гц, временем отклика в 1 мс и яркостью в 350 нит.

У монитора заявлен цветовой охват DCI-P3 на отметке в 95%. Угол обзора равен 178 градусов. Монитор соответствует сертификациям VESA DisplayHDR 400 и TÜV Rheinland. Есть поддержка технологии AMD Freesync Premium для работы с картами AMD. Другие особенности включают в себя регулировку по высоте, возможность поворачивать монитор в портретный режим.

Модель имеет разъёмы USB Type-C (65 Вт), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB 3.0 и выход на наушники. Также есть поддержка режимов работы PiP/PbP. Цена вопроса составляет примерно 21 300 рублей, в продажу он выйдет 15 декабря.

Более простая модель OnePlus E 24 оснащёна матрицей IPS с разрешением 1920×1080 пикселей. Частота составляет всего 75 Гц, яркость — 250 нит, углы обзора 178 градусов. Есть сертификат TÜV Rheinland.

Из портов отметим USB Type-C (18 Вт), HDMI, разъём для наушников и VGA. Цену пока не сообщили.