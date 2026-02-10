ИИ-устройство OpenAI и Джони Айва задержится на два года

OpenAI перенесла выпуск своего первого аппаратного ИИ-устройства на 2027 год и отказалась от использования бренда Io в названии продукта. Об этом стало известно из судебных документов, связанных с разбирательством о нарушении товарного знака.

Согласно материалам дела, первое совместное устройство OpenAI и бывшего главного дизайнера Apple Джони Айва должно появиться у покупателей не раньше конца февраля 2027 года. При этом компания до сих пор не раскрыла, что именно представляет собой этот продукт.

OpenAI купила компанию бывшего дизайнера Apple OpenAI купила компанию Джони Айва, чтобы разрабатывать устройства с ИИ

Ранее источники сообщали противоречивую информацию о форм-факторе устройства. По одним данным, речь может идти об «умной» колонке, по другим — о наушниках. На какой стадии находится разработка, неизвестно. В судебных документах указано, что OpenAI ещё не определилась с упаковкой и промоматериалами.

Отдельный блок дела касается бренда Io — так назывался стартап Джони Айва, который OpenAI выкупила в 2025 году за 6,5 млрд долларов. Иск о нарушении прав на товарный знак подал стартап iyO, основанный выходцами из лаборатории Google X. Компании работают в одном сегменте и используют схожие по звучанию названия.

Суд временно запретил OpenAI и Айву использовать название Io в брендинге ИИ-продуктов. Из документов следует, что OpenAI пересмотрела подход и не будет применять Io в названиях, рекламе, маркетинге и продажах устройств. Рассмотрение иска по существу запланировано на весну 2026 года.

При этом остаётся неясным, будет ли iyO отзывать иск. Стартап утверждает, что ранее контактировал с руководством Io и OpenAI и предоставлял доступ к своим аудиотехнологиям ещё до анонса сделки.