Игровая консоль Switch Pro не выйдет в 2023 году

Слухи о новой Nintendo Switch Pro ходят давно, согласно им портативная игровая консоль будет работать на базе архитектуры Volta от NVIDIA. Также сообщалось, что она будет поддерживать разрешение 4K и соответственно будет более мощной по сравнению с прошлым поколением.

Кроме того, была информация об улучшенном управлении и поддержке NVIDIA DLSS, улучшенной док-станции с портом Ethernet и двумя портами USB 3.0. Однако по сей день Nintendo не сделала никаких анонсов.

Разработка консоли действительно была, но Nintendo решили отказаться от её выпуска в 2023 году. Некоторые источники намекают, что это произошло из-за внутреннего конфликта акционеров. Они не хотят потерять сегодняшние продажи от консолей прошлого поколения, в том числе от продающейся по сей день Wii U, которая будем честны, не сильно хорошо была принята по сравнению с обычной Wii. Напомню, что оригинальна приставка Wii была продана в количестве 100 млн. штук.

Возвращаясь к Nintendo Switch Pro, источник уверен, что Nintendo просто не хотят выпустить ещё одну слегка улучшенную версию оригинального Switch, как это было с Oled и Mini. Производитель готовит более мощную консоль и её покажут не раньше 2024 года. Она может получить чипсет NVIDIA Tegra239 с восьмиядерным процессором, будет поддерживать NVIDIA DLSS, трассировку лучей и полноценное 4K. Всё это указывает на Nintendo Switch 2, а не просто на улучшенную Switch Pro.

Следовательно, новая часть игры The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, релиз которой запланирован на 12 мая 2023 года будет выпущена на консоль текущего поколения. При этом также есть шанс, что игру могут отложить ещё на год как раз к выходу Nintendo Switch 2.