Обновление Huawei EMUI 10.1 доступно в России

В России началось распространение большого обновления графической оболочки Huawei EMUI 10.1. Этот апдейт будет доступен автоматически «по воздуху», хотя и не для всех. Как утверждается, потребуется нескольких месяцев на полноценное развёртывание.

Новая версия прошивки на текущий момент доступна на Huawei P40 и P40 Pro, а также на Mate 30 Pro. Для других моделей график выглядит следующим образом:

Huawei P40 lite, Huawei P40 lite E, Huawei P30 Huawei P30 Pro — конец июня 2020 года

Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro, Huawei nova 5T — июль/август 2020 года

Таким образом, лишь некоторые модели получат его. Как отмечается, новая версия оболочки поддерживает улучшенный графический интерфейс, а также доработанный многооконный режим и режим «Мультискрин» для снятия скриншотов.

Помимо этого, заявлены новые темы оформления, доступ к фотографиям и видеороликам на разных устройствах Huawei в одной сети (что-то вроде расширенного AirDrop), приложение для видеозвонков MeeTime.

Кроме того, новая прошивка улучшит и качество фотосъёмки. Теперь там используется технология Golden Snap, которая снимает сразу несколько кадров, а встроенный ИИ убирает прохожих из кадра и блики света.