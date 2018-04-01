Появился первый в мире смартфон с цветным дисплеем на электронных чернилах
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Появился первый в мире смартфон с цветным дисплеем на электронных чернилах

Компания Hisense на выставке CES 2020 продемонстрировала первый в мире смартфон с цветным E Ink дисплеем. Ранее цветные электронные чернила применялись только в ридерах, а вот в мобильной индустрии это первый раз.

  • Hisense 1
  • Hisense 2

По словам производителя технология полностью доработана и новый вид дисплеев имеет высокую частоту обновления. Массовое производство начнется во втором квартале, а первые смартфоны появятся на рынке уже в третьем квартале.

Стоимость внедрения технологии и сроки выпуска пока не раскрываются.

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