Появился первый в мире смартфон с цветным дисплеем на электронных чернилах

Компания Hisense на выставке CES 2020 продемонстрировала первый в мире смартфон с цветным E Ink дисплеем. Ранее цветные электронные чернила применялись только в ридерах, а вот в мобильной индустрии это первый раз.

По словам производителя технология полностью доработана и новый вид дисплеев имеет высокую частоту обновления. Массовое производство начнется во втором квартале, а первые смартфоны появятся на рынке уже в третьем квартале.

Стоимость внедрения технологии и сроки выпуска пока не раскрываются.