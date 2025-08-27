Nothing выдавала профессиональные фотографии со стоков за снятые на Phone (3) | The GEEK
Nothing выдавала профессиональные фотографии со стоков за снятые на Phone (3)

В компании назвали образцы фотографий «заглушками», которые не успели заменить.

Nothing вновь оказалась в центре скандала. Для рекламы нового Phone (3) она использовала фотографии, сделанные на профессиональную технику, а не на сам смартфон. Об этом сообщает издание Android Authority.

Один из фанатов выяснил, что изображения, которыми производитель демонстрировал возможности камеры, давно лежат на популярных фотостоках. Более того, они были сняты профессиональными фотографами на дорогую аппаратуру.

Авторы снимков подтвердили, что Nothing действительно приобрела права на их использование. Однако компания нигде не уточнила, что фотографии не имеют отношения к Phone (3).

После того как ситуация получила огласку, в компании признались: эти снимки загрузили еще до начала производства смартфона. По плану их должны были заменить реальными фото, сделанными уже на Phone (3), но этого не произошло.

В Nothing заверили, что исправят ошибку в ближайшее время и заменят стоковые кадры на настоящие примеры съемки. При этом ранее компания в качестве «заглушек» использовала снимки с других своих смартфонов. Почему в этот раз она прибегла к фотостокам — неизвестно.

Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
