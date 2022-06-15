Официально: раскрыт дизайн смартфона Nothing Phone (1)

Компания Nothing, которую создал сооснователь OnePlus, раскрыла дизайн грядущего Nothing Phone (1). Смартфон получит заднюю панель с LED-подсветкой, магнитный круг, как это сделано в iPhone с MagSafe и две камеры.

Выбрав две основных камеры, производитель показывает потребителю, что сегодня смартфону достаточно два качественных модуля для фото и видео, а большее их количество, как и пикселей, не более чем маркетинг.

По слухам, Nothing Phone (1) получит AMOLED с диагональю 6,43 дюйма, разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Гц и поддержкой стандарта HDR 10+. В качестве процессора будет использоваться Snapdragon 778G или Snapdragon 7 Gen 1.

Официальная презентация запланирована на 12 июля в рамках мероприятия Return to Instinct («Возвращение к инстинкту»).

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