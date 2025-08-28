Наушники Nothing Headphone (1) появились в продаже в России | The GEEK
close
The GEEK :: Новости :: Наушники Nothing Headphone (1) появились в продаже в России
Новости

Наушники Nothing Headphone (1) появились в продаже в России

Первые в линейке бренда полноразмерные наушники.

На российском рынке появились в продаже полноразмерные наушники Nothing Headphone (1), сообщает компания diHouse. Модель представлена в двух цветах — белом и черном.

Наушники Nothing Headphone (1) появились в продаже в России

Headphone (1) были официально представлены 1 июля 2025 года. Устройство унаследовало узнаваемый дизайн бренда и обзавелось флагманскими характеристиками, включая до 80 часов работы без подзарядки и настроенную акустику от KEF. Подробнее о характеристиках читайте в отдельном материале.

Рекомендованная розничная цена новинки в России составляет 20 990 рублей.

id·208894·20250828_1218
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Nothing выдавала профессиональные фотографии со стоков за снятые на Phone (3)
Обзор Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi: тройная акустика и звук через Wi-Fi
Анонс Google Pixel Buds 2a — самые доступные наушники в линейке с ANC
Лучшие беспроводные наушники до 9000 рублей в 2025 году
Baseus выпустил в России TWS-наушники Bass BP1 Pro с адаптивным шумоподавлением
Обзор наушников Soundcore Liberty 5
Тестировал Soundcore Liberty 5 каждый день. Рассказываю, стоит ли брать
Nothing запускает закрытый бета-тест Nothing OS 4.0 на базе Android 16
Инсайдер: Nothing планирует расширить линейку своих смартфонов
Nothing представила смарт-часы CMF Watch 3 Pro с автономностью до 60 дней
Стоит ли покупать CMF Buds Pro 2? Разбираем плюсы и минусы
Nothing добавила новые функции в ИИ-центр Essential Space
Стала известна возможная причина дикого перегрева Nothing Phone (3)
Дизайн и основные характеристики CMF Watch 3 Pro утекли в сеть
Стоит ли платить больше? Обзор-сравнение CMF Buds Pro 2, Buds 2, Buds 2a и Buds 2 Plus
5 лучших альтернатив Nothing Phone 3
Зарубежный блогер показал распаковку наушников Nothing Headphones (1) на видео
Nothing выпустила полноразмерные наушники Headphones (1)
Обзор Anker Soundcore Space One Pro
Обзор Anker Soundcore Space One Pro: наушники, от которых трясёт

Комментарии в Telegram

Подборки

Обзоры на The GEEK