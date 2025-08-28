Наушники Nothing Headphone (1) появились в продаже в России

На российском рынке появились в продаже полноразмерные наушники Nothing Headphone (1), сообщает компания diHouse. Модель представлена в двух цветах — белом и черном.

Headphone (1) были официально представлены 1 июля 2025 года. Устройство унаследовало узнаваемый дизайн бренда и обзавелось флагманскими характеристиками, включая до 80 часов работы без подзарядки и настроенную акустику от KEF. Подробнее о характеристиках читайте в отдельном материале.

Рекомендованная розничная цена новинки в России составляет 20 990 рублей.