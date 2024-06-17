На этой неделе OnePlus представит «прорыв автономной работы»

20 июня компания OnePlus представит «прорыв в области автономной работы и начало новой эры» — аккумуляторную технологию OnePlus Glacier Battery, созданную при поддержку бренда CATL. Последний, кстати, является крупнейшим в мире производителем АКМ для автомобилей.

На данный момент нет информации, какие устройства получат новую технологию, но, вероятно, это будет грядущий OnePlus Ace 3 Pro. Совсем недавно инсайдер Digital Chat Station уже сообщил об аккумуляторе на 6100 мАч и 100-ваттной быстрой зарядке для этой модели.

Теперь тот же источник готов раскрыть первые подробности о OnePlus Glacier Battery. Аккумулятор будет кремниево-углеродным с измененной конструкцией, но компактными габаритами. Толщина смартфонов с новинкой «на борту» составит не более 9 мм.