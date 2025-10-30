«Яндекс» представил ИИ-диктофон с «Алисой Про» для бизнеса | The GEEK
«Яндекс» представил ИИ-диктофон с «Алисой Про» для бизнеса

Диктофон умеет находить ключевые фрагменты записей, защищает данные шифрованием и работает до 80 часов без подзарядки.
Валентин Снежин сегодня в 15:20

«Яндекс» анонсировал компактный диктофон с искусственным интеллектом, предназначенный для работы с деловыми встречами и лекциями. Устройство сможет записывать речь, автоматически расшифровывать аудио, выделять ключевые моменты и искать нужную информацию в архиве.

По данным компании, диктофон можно будет носить на бейджике. Он получит алюминиевый корпус размером с пластиковую карту, боковую кнопку для отметок и голосовых команд, а также переключатель на задней панели для старта и остановки записи.

Записанные данные будут защищены аппаратным шифрованием, а ключ хранения разместится на смартфоне пользователя. Заряда аккумулятора хватит на 80 часов записи.

Выход устройства запланирован на первую половину 2026 года. Производством займётся «Яндекс Фабрика». Другие характеристики и стоимость компания пока не раскрыла.

Ранее, в октябре 2025 года, «Яндекс» анонсировал первое устройств с поддержкой Алисы AI. По некоторым данным, в разработке также находятся умные браслеты, кольца и часы.

id·213625·20251030_1520
