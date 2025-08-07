Минцифры предложило ввести «детские SIM-карты»

В России могут появиться специальные SIM-карты для детей младше 14 лет. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, такие SIM-карты будут включать расширенные средства родительского контроля и фильтрацию контента, а операторы связи будут обязаны предложить соответствующий тариф.

«Мы обяжем операторов такую услугу предоставить. Понятно, что родитель дальше может этого не захотеть. Но мы считаем, что родитель заинтересован дать своим детям сим-карты, где будет реализована определенная фильтрация — по которым нельзя будет использовать определенные сервисы», — отметил Шадаев.

Речь идёт о создании отдельного продукта на уровне SIM-карты, который технически ограничит доступ к нежелательным ресурсам. При этом внедрение услуги будет добровольным: решение о её использовании остаётся за родителями.

Пока сроки реализации инициативы не уточняются.