Microsoft представила новые устройства на Windows 11

Microsoft на своей презентации представила несколько новых планшетов Surface и ноутбук Surface Studio, которые получат Windows 11 на релизе.

Одним из новых решений стал планшет Surface Pro 8 с двумя разъёмами USB-C Thunderbolt 4, дисплеем на 13 дюймов и частотой обновления 120 Гц. Внутри установлен процессор Intel Core 11-го поколения, а также 32 ГБ оперативной памяти.

Surface Go 3 также получил процессоры Intel, благодаря чему производительность его выросла на 60%. Также у новинки есть поддержка нового стилуса.

Также отметим мощный ноутбук Surface Studio. Это наследник Surface Book, который получил экран PixelSense на 14,4 дюйма. Он представляет собой ноутбук-трансформер, так что его можно использовать в обычном режиме и в режиме планшета.

Surface Studio будет поставляться с процессорами Intel Core i5 или Core i7 и 16/32 ГБ ОЗУ. Также новинки получат разъём Thunderbolt 4.

Предзаказы в США на устройство стартовали сегодня, цена от $1 599.