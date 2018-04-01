В конце года все ноутбуки Западной Европы перейдут на SSD
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Новости

В конце года все ноутбуки Западной Европы перейдут на SSD

Ситуация с жесткими дисками медленными шагами, да перевернулась. Сейчас производители все чаще отказываются от HDD в пользу более быстрых SSD.

Аналитики решили прокомментировать происходящее. Они предрекли полный отказ от HDD в Западной Европе уже к концу этого года. Позже подтянутся и другие страны. Пользоваться устаревшими жесткими дисками будут только корпоративные клиенты, и те в специфических целях.

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Подобные прогнозы подтверждает статистика. Например, в четвёртом квартале 2019 года было продано 93,3% ноутбуков, которые имели в качестве основного компонента хранения твердотельные накопители. Для сравнения в конце 2017 года этот показатель составлял 66,7%.

«Резкое падение цены за гигабайт, наблюдаемое в 2019 году, является основной движущей силой ускорения внедрения SSD, поскольку оно позволяет поставщикам продавать конфигурации SSD по конкурентоспособным ценам», – говорит Гурван Мейер, аналитик Business Enterprise.

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Примечательно, что твердотельные накопители SSD все чаще используются в настольных ПК, при этом доля новых устройств, их использующих, достигла 82% в конце 2019 года. Можно с уверенностью сказать, что это полное вытеснение HDD на далекую забытую полку.

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