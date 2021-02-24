Владельцы новых макбуков на M1 жалуются на быструю деградацию SSD

Владельцы ноутбуков на базе фирменного процессора Apple M1, сообщают о проблеме с твердотельными накопителями. По данным MacRumors, пользователи сталкиваются с быстрой деградацией SSD. И хотя сам процесс нормален для твердотельной памяти, он идёт слишком быстро.
По данным источника, пользователи теряют от 10 до 13% от максимально допустимого общего количества записанных байтов (TBW). А один из владельцев нового Mac сообщил, что потерял 10% всего за два месяца. На втором компьютере с SSD на 2 ТБ потеряны уже 3%.
Комментария из Купертино пока нет, однако пользователи уверены, что SSD на новых ноутбуках деградируют быстрее, чем было ранее. Проблема усугубляется тем, что накопители впаяны, то есть заменить их попросту нельзя.
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